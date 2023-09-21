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Зеленский покинет Вашингтон с пакетом военной помощи на зиму, - СМИ

Четверг 21 сентября 2023 16:19
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Зеленский покинет Вашингтон с пакетом военной помощи на зиму, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский покинет Вашингтон с новым пакетом военной помощи на зиму от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского чиновника, новый пакет помощи будет включать дополнительные артиллерийские, противотанковые, зенитные и противовоздушные средства, которые позволят лучше оснастить Украину для продолжения контрнаступления и не только.

"Зеленский покинет Белый дом со значительным пакетом дополнительных средств, которые помогут в обеспечении обороны в ближайшей и долгосрочной перспективе", - сказал этот чиновник.

Ожидается, что пакет средств ПВО также поможет Украине защитить свое небо в преддверии суровой зимы, когда ожидается увеличение количества ударов по критически важным объектам инфраструктуры со стороны России.

При этом в пакет не входят армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, которые позволили бы украинским военным наносить удары по целям большой дальности.

Заграничный тур Зеленского

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

Сегодня Зеленский начал визит в Вашингтон. Ожидается, что президент встретится с американским лидером Джо Байденом, а также посетит Капитолийский холм.

По данным СМИ, президент Украины также впервые с начала полномасштабной войны полетит в Канаду.

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