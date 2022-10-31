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Зеленський: закрите небо України стане фундаментом безпеки Європи

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 20:28
Зеленський: закрите небо України стане фундаментом безпеки Європи Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Закрите засобами протиповітряної оборони небо України може стати фундаментом безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на брифінгу за підсумками зустрічі з чеським прем'єром Петером Фіалою.

За його словами, на зустрічі сторони окремо зупинилися на питаннях протиповітряної та протиракетної оборони та захисту від дронів, які російські війська закупили в Ірані.

"Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100%, це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росії значної частини її ескалаційних можливостей", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія планує спільно з Францією передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони SAMP-T.

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