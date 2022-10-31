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Зеленский: закрытое небо Украины станет фундаментом безопасности Европы

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 20:28
Зеленский: закрытое небо Украины станет фундаментом безопасности Европы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Закрытое средствами противовоздушной обороны небо Украины может стать фундаментом безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на брифинге по итогам встречи с чешским премьером Петером Фиалой.

По его словам, на встрече стороны отдельно остановились на вопросах противовоздушной и противоракетной обороны и защиты от дронов, которые российские войска закупили в Иране.

"Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100%, это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит России значительной части ее эскалационных возможностей", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия планирует совместно с Францией передать Украине современные системы противовоздушной обороны SAMP-T.

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