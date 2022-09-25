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Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації в РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Жителям Дагестану та іншим громадянам РФ необхідно продовжувати свою боротьбу проти мобілізації в Росії для того, щоб зберегти життя своїх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми бачимо, що люди, зокрема в Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання - про життя. Навіщо їхнім братам та синам гинути на цій війні? На війні, яку хоче одна людина. Він же не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей - усіх, кого можуть забрати під цю злочинну російську мобілізацію", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо вони все ж таки наважаться прийти на українську територію - живими їх уже не відпустять.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні. При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани призвати до 300 тисяч людей.

Після цього у Росії спалахнули протести. Зокрема, сьогодні, 25 вересня, у Дагестані розпочалися акції, на яких люди виступили проти мобілізації та війни в Україні.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДагестанМобілізація в Росії