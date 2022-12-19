Зеленський закликав західних лідерів підтримати Україну поставками ППО

Президент звернувся до лідерів країн, які входять до Об'єднаних експедиційних сил та зустрічаються сьогодні 19 грудня у Латвії.

За словами президента, російська агресія повинна зазнати невдачі й це повинно статися якнайшвидше. Зеленський закликав Захід зробити усе можливе, аби прискорити розгром росіян.

Президент додав, що внаслідок нічних ударів мільйони людей залишилися без тепла та води.

"Дозвольте попросити вас збільшити можливість постачання систем протиповітряної оборони в нашу країну... 100% повітряний щит для України, це був би один з найуспішніших кроків проти російської агресії, і цей крок потрібен вже зараз", - відзначив президент.

"Зима зараз – це вирішальний час. Час, коли можна ухвалити рішення, результати якого вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже, Європи", - заявив президент.

Також президент окремо звернувся до кожного учасника засідання Об'єднаних експедиційних сил:

Британія

Прем'єр-міністра Британії президент закликав збільшити поставки систем ППО й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів.

Норвегія

Під час звернення до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, Зеленський попросив збільшити поставки комплексів NASAMS, а також ракет до них.

Нідерланди

Під час звернення до міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, президента зауважив на необхідності збільшення кількості сучасної бронетехніки, зокрема танків.

"Прошу також продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка – необхідних снарядів, а також комплексів «Гарпун» та артилерійських систем", - додав президент.

Швеція

Під час звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Зеленський закликав передати ЗСУ системи Archer й посилити спроможності України в захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 й літаками Gripen.

Литва

Президента Литви Гітанаса Науседа, президент попросив про передачу системи NAMAS й комплексів Stinger.

Данія

"Шановний пане віце-премʼєре Данії! Ви знаєте нашу потребу в системах CAESAR, і саме такі системи ви очікуєте від Франції. Вони життєво необхідні саме зараз і саме в Україні. Ми потребуємо вашого рішення про передання CAESAR", - заявив президент.

Фінляндія

Президента Фінляндії Саулі Нійністе, Зеленський закликав передати 122-й і 152-й калібр.

"Я ж прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням – надати все те, що може не тільки зберегти наявну динаміку на полі бою в Україні, але й прискорити рух наших Сил оборони до перемоги. Бо наша перемога – це буде й перемога кожного з вас, це перемога Європи, якої ми всі однаково очікуємо", - додав президента.