У Харкові оголосили траур за загиблими внаслідок масштабного удару Росії

У Харкові оголосили траур за загиблими внаслідок масштабного удару російських окупантів 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

За уточненими даними правоохоронців, у Харкові загинули шість людей - чоловіки 49 та 74 років, 18-річна дівчина, 73-річна жінка та жінка, яку деблокували останньою. Також серед жертв 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика.

Постраждали 97 людей, з них 22 - діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини - важкий.

"Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур", - зазначив мер місті.