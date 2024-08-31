Зеленский призвал Запад дать разрешение на дальнобойность: нельзя затягивать
Для того чтобы полностью защищать Украину и украинцев, нашей стране нужно разрешение на дальнобойность. Также нужны дальнобойные снаряды и ракеты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
По его словам, очищение украинского неба от КАБов РФ будет сильным шагом, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливый мир. В свою очередь, представители Украины уже предоставили всю необходимую информацию и детали "нашим партнерам".
С запросом предоставить разрешения на дальнобойность, Зеленский обратился к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии.
"Нам нужны возможности и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что эти решения - это именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.
Трагедия в Харькове
К этому призыву президент пришел, упомянув в начале обращения вчерашние удары РФ по Харькову. В результате попадания российских бомб по городу погибло шесть человек, пострадали - 97.
Подробнее о последствиях атаки страны-агрессора читайте в материале РБК-Украина.
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