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Зеленський закликав ввести санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна вдячна партнерам за надання систем ППО, але треба й завадити росіянам виготовляти ракети. Тому необхідно запровадити санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної прес-конференції з главою Євроради Шарлем Мішелем та президентом ЄК Урсулою фон дер Ляйєн.

"Вони свідомо б'ють по Україні, по українській економіці, по наших містах. І роблять це так, щоб це било по всіх європейцях. Ми дякуємо вам за отримані системи ППО, але в інтересах українців та європейців, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити знову й знову по наших містах. Тому потрібно робити ще один крок і вводити санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості Росії", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що обмеження мають торкнутися й частини російської ІТ-галузі, яка забезпечує цей терор.

"Тоді ми зможемо прибрати джерело небезпеки і це буде надійним захистом України та всієї Європи", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави під час виступу у Європейській Раді закликав партнерів до посилення санкцій проти РФ, які б дозволили знищити джерело російської загрози.

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