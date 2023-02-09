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Зеленский призвал ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина благодарна партнерам за предоставление систем ПВО, но нужно и помешать россиянам производить ракеты. Поэтому нужно ввести санкции против всей ракетной и дроновой индустрии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Они сознательно бьют по Украине, по украинской экономике, по нашим городам. И делают это так, чтобы это било по всем европейцам. Мы благодарим вас за полученные системы ПВО, но в интересах украинцев и европейцев, чтобы Россия не могла делать новые ракеты, чтобы агрессор не мог бить снова и снова по нашим городам. Поэтому нужно делать еще один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что ограничения должны затронуть и часть российской ИТ-отрасли, которая обеспечивает этот террор.

"Тогда мы сможем убрать источник опасности, и это будет надежной защитой Украины и всей Европы", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства во время выступления в Европейском Совете призвал партнеров к ужесточению санкций против РФ, которые позволили бы уничтожить источник российской угрозы.

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