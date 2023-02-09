Зеленський - ЄС про санкції: треба стільки, щоб знищити джерело російської загрози

Україна вдячна Європі за санкції, які обмежили російський агресивний потенціал. Але треба впровадити стільки обмежень проти РФ, щоб знищити джерело загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на спеціальному засіданні Європейської Ради.

"Я дякую за рішучість у поступовому позбавленні Кремля в позбавленні агресивних можливостей. Зокрема, за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал?", - зауважив Зеленський.

Президент акцентував, введення санкцій - це шлях, який треба пройти повністю.

"Ми можемо аналізувати, як ці санкції діють, щоб у них (росіян - ред.) не було, ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь та провокування криз. Треба діяти, поки не буде знищене джерело російської загрози і я вірю, що в Європі є така рішучість", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже виступив і в Європейському парламенті, головними темами візиту глави держави до Брюсселя є не лише авіація, далекобійні ракети та майбутнє України в ЄС, а й посилення санкційного тиску проти Росії.

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