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Зеленський - ЄС про санкції: треба стільки, щоб знищити джерело російської загрози

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Брюссель, Четвер 09 лютого 2023 14:30
Зеленський - ЄС про санкції: треба стільки, щоб знищити джерело російської загрози Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна вдячна Європі за санкції, які обмежили російський агресивний потенціал. Але треба впровадити стільки обмежень проти РФ, щоб знищити джерело загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на спеціальному засіданні Європейської Ради.

"Я дякую за рішучість у поступовому позбавленні Кремля в позбавленні агресивних можливостей. Зокрема, за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал?", - зауважив Зеленський.

Президент акцентував, введення санкцій - це шлях, який треба пройти повністю.

"Ми можемо аналізувати, як ці санкції діють, щоб у них (росіян - ред.) не було, ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь та провокування криз. Треба діяти, поки не буде знищене джерело російської загрози і я вірю, що в Європі є така рішучість", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже виступив і в Європейському парламенті, головними темами візиту глави держави до Брюсселя є не лише авіація, далекобійні ракети та майбутнє України в ЄС, а й посилення санкційного тиску проти Росії.

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