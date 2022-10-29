Зеленський закликав виключити Росію з G20

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці", - наголосив президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, стало відомо, що Росія ухвалила рішення призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту". Інформацію про зупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Також зазначимо, що раніше росіяни вже не раз погрожували вийти із зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".

Пізніше у міністерстві інфраструктури заявили, що Україна не має наміру припиняти роботу "зернового коридору", який забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи.

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