RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал исключить Россию из G20

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Приостановлением работы "зерновой сделки" Российская Федерация пытается спровоцировать глобальный голод.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Также отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".

Позже в министерстве инфраструктуры заявили, что Украина не намерена прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20Владимир ЗеленскийПрезидентВторжение России в Украину