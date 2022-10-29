Зеленский призвал исключить Россию из G20

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, сегодня, 29 октября, стало известно, что Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Также отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".

Позже в министерстве инфраструктуры заявили, что Украина не намерена прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.