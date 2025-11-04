Зеленський закликав Трампа бути відкритим до допомоги Україні з далекобійною зброєю

Голова української держави звернув увагу, що зараз Росія хоче здобути військову перемогу над Україною. Але цього ніколи не станеться, якщо Європа продовжить чинити тиск на агресора.

"А Сполучені Штати Америки мають бути відкриті для можливостей, які дає зброя дальньої дії, зброя великої дальності. Це дуже важливо. Навіть як стримувальний фактор нам потрібно мати її, щоб використовувати", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що в цьому питанні Україні потрібна підтримка США й особисто американського лідера Дональда Трампа.

Також Зеленський додав, що нові санкції, які Трамп запровадив проти Росії, були дуже важливими, але на цьому не можна зупинятися.

"Нам потрібні вторинні санкції, нам потрібні наступні більш жорсткі газові санкції, також проти ядерної генерації Російської Федерації", - уточнив він.