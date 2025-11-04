UA

Зеленський закликав Трампа бути відкритим до допомоги Україні з далекобійною зброєю

Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідна підтримка США у сфері далекобійної зброї. Навіть сама її наявність в українських воїнів може бути стримувальним фактором.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу на саміті розширення ЄС заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова української держави звернув увагу, що зараз Росія хоче здобути військову перемогу над Україною. Але цього ніколи не станеться, якщо Європа продовжить чинити тиск на агресора.

"А Сполучені Штати Америки мають бути відкриті для можливостей, які дає зброя дальньої дії, зброя великої дальності. Це дуже важливо. Навіть як стримувальний фактор нам потрібно мати її, щоб використовувати", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що в цьому питанні Україні потрібна підтримка США й особисто американського лідера Дональда Трампа.

Також Зеленський додав, що нові санкції, які Трамп запровадив проти Росії, були дуже важливими, але на цьому не можна зупинятися.

"Нам потрібні вторинні санкції, нам потрібні наступні більш жорсткі газові санкції, також проти ядерної генерації Російської Федерації", - уточнив він.

Tomahawk для України

Нагадаємо, під час останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп відмовився дозволити постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

За інформацією західних ЗМІ, це здивувало європейських чиновників, які очікували, що американський лідер дасть "зелене світло".

Раніше CNN з посиланням на джерела писало про те, що Пентагон дозволив постачання Україні Tomahawk, оскільки це не мало б сильного впливу на військові можливості США. Але остаточне рішення має ухвалити Трамп.

