Зеленський закликав терміново зібрати засідання G7: про що говоритимуть

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, засідання країн G7 відбудеться у вівторок, 11 жовтня.

"Обговорили зміцнення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ", - зазначив Зеленський.

"Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головуючим у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, в якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав Зеленський.

Як відомо, вранці 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

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