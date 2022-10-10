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Зеленський закликав терміново зібрати засідання G7: про що говоритимуть

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7 ("Великої сімки"). Сторони обговорять сьогоднішній масований обстріл України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головуючим у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, в якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - написав Зеленський.

Також глава держави провів розмову із французьким лідером Емманулем Макроном.

"Обговорили зміцнення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ", - зазначив Зеленський.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, засідання країн G7 відбудеться у вівторок, 11 жовтня.

Як відомо, вранці 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

Все що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийG7Війна в Україні