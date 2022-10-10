Зеленский призвал срочно собрать заседание G7: о чем будут говорить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, заседание стран G7 состоится во вторник, 11 октября.

"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, председательствующим в G7,

Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, в том числе Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.

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