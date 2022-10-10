Зеленский призвал срочно собрать заседание G7: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседание стран G7 ("Большой семерки). Стороны обсудят сегодняшний массированный обстрел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского президента.
"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, председательствующим в G7,
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, заседание стран G7 состоится во вторник, 11 октября.
Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, в том числе Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.
Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.