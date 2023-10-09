Зеленський закликав світ об'єднатися проти терористичних організацій і держав

Зеленський зазначив, що ізраїльські журналісти, які відвідували Україну та були свідками наслідків звірств у таких містах, як Буча, де були виявлені масові поховання, тепер бачать подібну тактику, що використовують терористи в їхній країні.

Він наголосив, що ніхто ніколи не забуде напад на Ізраїль.

"Тисячі ракет. Розстріл людей в автомобілях. Не помилували нікого. Самі терористи дали світові кадри своїх звірств і пишалися цим. Навіть мерців намагалися принизити. Все це ми бачили в Ізраїлі", - сказав президент.

Він зазначив, що міжнародна спільнота має погодити основний стандарт пристойності - "не гвалтувати жінок, не вбивати, не сприймати дітей як трофеї, не заливати села і міста кров'ю, не стріляти по мирним жителям в автомобілях".

Зеленський також вказав на Іран, наголосивши, що "країна не може сказати, що не має відношення до вторгнення в Україну, коли продовжує продавати безпілотники Росії, і не може сказати, що не має відношення до нападу на Ізраїль, коли це підтримують його чиновники".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. На початку вторгнення їм вдалося захопити низку населених пунктів. Вже надвечір ізраїльські Сили оборони повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Згідно з останніми даними, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.