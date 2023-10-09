Зеленский призвал мир объединиться против террористических организаций и государств

Зеленский отметил, что израильские журналисты, которые посещали Украину и были свидетелями последствий зверств в таких городах, как Буча, где были обнаружены массовые захоронения, теперь видят подобную тактику, которую используют террористы в их стране.

Он подчеркнул, что никто никогда не забудет нападение на Израиль.

"Тысячи ракет. Расстрел людей в автомобилях. Не пощадили никого. Сами террористы дали миру кадры своих зверств и гордились этим. Даже мертвецов пытались унизить. Все это мы видели в Израиле", - сказал президент.

Он отметил, что международное сообщество должно согласовать основной стандарт приличия - "не насиловать женщин, не убивать, не воспринимать детей как трофеи, не заливать села и города кровью, не стрелять по мирным жителям в автомобилях".

Зеленский также указал на Иран, подчеркнув, что "страна не может сказать, что не имеет отношения к вторжению в Украину, когда продолжает продавать беспилотники России, и не может сказать, что не имеет отношения к нападению на Израиль, когда это поддерживают его чиновники".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. В начале вторжения им удалось захватить ряд населенных пунктов. Уже к вечеру израильские Силы обороны вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Согласно последним данным, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.