Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла

"Зараз нам потрібно створити коаліцію для відновлення. Нехай це буде момент, з якого ми почнемо. Ми знаємо, що зруйнувала Росія, і ми знаємо, що потрібно для відновлення України, українського народу, нашого життя", - наголоси впрезидент.

Він зазначив, що для початку потрібен системний підхід, а саме - коаліція з чітким керівництвом.

"Країни та компанії, які можуть очолити процес і залучити до нього інших. Нам також потрібен чіткий план відновлення. Згадайте про роль, яку відіграв план Маршалла у відновленні та трансформації Європи. Саме тому Європа вже багато десятиліть насолоджується миром та економічним зростанням", - зазначив він.

Водночас глава України наголосив, що зараз є реальна можливість започаткувати нову хвилю прогресу.

"Нам потрібен підхід у стилі плану Маршалла - і ми повинні розробити його разом. Відбудова України стосується не тільки нашої країни, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць - спосіб, у який ми відбудовуємо нашу країну, може також модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість", - пояснив він.

Після чого Зеленський попросив європейських партнерів підтримати коаліцію з відновлення та допомогти визначити конкретні механізми фінансування.