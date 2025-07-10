Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины по образцу плана Маршалла

"Сейчас нам нужно создать коалицию для восстановления. Пусть это будет момент, с которого мы начнем. Мы знаем, что разрушила Россия, и мы знаем, что нужно для восстановления Украины, украинского народа, нашей жизни", - подчеркнул президент.

Он отметил, что для начала нужен системный подход, а именно - коалиция с четким руководством.

"Страны и компании, которые могут возглавить процесс и привлечь к нему других. Нам также нужен четкий план восстановления. Вспомните о роли, которую сыграл план Маршалла в восстановлении и трансформации Европы. Именно поэтому Европа уже много десятилетий наслаждается миром и экономическим ростом", - отметил он.

В то же время глава Украины подчеркнул, что сейчас есть реальная возможность начать новую волну прогресса.

"Нам нужен подход в стиле плана Маршалла - и мы должны разработать его вместе. Восстановление Украины касается не только нашей страны, но и ваших стран, ваших компаний, ваших технологий, ваших рабочих мест - способ, которым мы восстанавливаем нашу страну, может также модернизировать вашу инфраструктуру и промышленность", - пояснил он.

После чего Зеленский попросил европейских партнеров поддержать коалицию по восстановлению и помочь определить конкретные механизмы финансирования.