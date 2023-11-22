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Зеленський закликав США почати спільне виробництво зброї

Середа 22 листопада 2023 04:16
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Зеленський закликав США почати спільне виробництво зброї Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати почати спільне виробництво озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Ми готові до спільного виробництва. Коли ви робите для України та з Україною, ви робите з американцями. Тому більша частина виробництв все одно буде розгорнута у ваших штатах, різних штатах, а також в Україні", - заявив президент України в інтерв'ю американському телеканалу. Fox News.

Зеленський також зазначив, що спільні підприємства з виробництва озброєння дозволять забезпечити додаткові робочі місця як для американців, так і для українців.

Спільне виробництво зброї з іноземними партнерами

Україна з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ веде низку переговорів з міжнародними партнерами щодо спільного виробництва різного озброєння та спеціального обладнання.

Однією з головних домовленостей стало укладання угоди з німецькою компанією Rheinmetall. Повідомлялося, що нове спільне підприємство базуватиметься у Києві. Через деякий час Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною.

Також 28 вересня під час свого візиту до Києва міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

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