Зеленський закликав США допомогти захистити надра і "заробити на цьому разом"

США та Україна обговорюють умови можливої угоди щодо рідкісноземельних мінералів. Київ наполягає, що вона має супроводжуватися гарантіями безпеки від Вашингтона.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.
Зеленський під час інтерв'ю розповів про можливу угоду з США та Україною щодо рідкісноземельних мінералів східноєвропейської країни.
"Ми розглянули, що імпортує Америка, які рідкісні землі, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми брали титан - це один із прикладів, титан - ми говоримо, що титан в Україні є, і це точна інформація. І цього вистачає промисловості на 40 років", - сказав президент.
Адміністрація Трампа висунула ідею про те, що США отримали б 50% рідкісноземельних мінералів України в обмін на військову допомогу, яку США надсилають туди з 2022 року. Але Зеленський чітко заявив, що будь-яка угода, яка стосується українських корисних копалин, повинна супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.
"Допоможіть нам це відстояти, і ми разом на цьому заробимо... Якщо нам не дадуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічний договір не працюватиме. Все має бути чесно", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що США обговорюють з Україною угоду про стратегічне партнерство. Її представив українській стороні міністр фінансів США Скот Бессент, який цього тижня відвідав Україну.
Як зазначалося, Україна повинна була допрацювати угоду. 14 лютого в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки повідомили РБК-Україна, що доопрацьований проєкт меморандуму передали США.
Того ж дня журналіст Washington Post заявив, що США хочуть, щоб Україна передала права на 50% "рідкісноземів". За його словами, Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду.
На полях Мюнхенської конференції Зеленський заявляв, що угода ще не готова, процес обговорення з американською стороною триває.
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