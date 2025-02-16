Зеленський закликав США допомогти захистити надра і "заробити на цьому разом"

Зеленський під час інтерв'ю розповів про можливу угоду з США та Україною щодо рідкісноземельних мінералів східноєвропейської країни.

"Ми розглянули, що імпортує Америка, які рідкісні землі, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми брали титан - це один із прикладів, титан - ми говоримо, що титан в Україні є, і це точна інформація. І цього вистачає промисловості на 40 років", - сказав президент.

Адміністрація Трампа висунула ідею про те, що США отримали б 50% рідкісноземельних мінералів України в обмін на військову допомогу, яку США надсилають туди з 2022 року. Але Зеленський чітко заявив, що будь-яка угода, яка стосується українських корисних копалин, повинна супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

"Допоможіть нам це відстояти, і ми разом на цьому заробимо... Якщо нам не дадуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічний договір не працюватиме. Все має бути чесно", - підсумував Зеленський.