Зеленский призвал США помочь защитить недра и "заработать на этом вместе"

Зеленский во время интервью рассказал о возможном соглашении с США и Украиной по редкоземельным минералам восточноевропейской страны.

"Мы рассмотрели, что импортирует Америка, какие редкие земли, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы брали титан - это один из примеров, титан - мы говорим, что титан в Украине есть, и это точная информация. И этого хватает промышленности на 40 лет", - сказал президент.

Администрация Трампа выдвинула идею о том, что США получили бы 50% редкоземельных минералов Украины в обмен на военную помощь, которую США посылают туда с 2022 года. Но Зеленский четко заявил, что любая сделка, которая касается украинских полезных ископаемых, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

"Помогите нам это отстоять, и мы вместе на этом заработаем... Если нам не дадут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономический договор не будет работать. Все должно быть честно", - подытожил Зеленский.