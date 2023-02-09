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Зеленський закликав Швецію передати літак Gripen. Стокгольм відмовився

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський під час саміту у Брюсселі попросив Швецію надати винищувачу Jas 39 Gripen. У свою чергу, прем'єр-міністр Ульф Крістерссона заявив, що збільшення підтримки України озброєннями у вигляді таких винищувачів не є варіантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

"У нас дуже велика потреба у літаках, які є у нас самих", - заявив він.

Крім сучасних винищувачів, Зеленський також попросив надати ракети далекого радіусу дії, боєприпаси та артилерію.

Нагадаємо, Зеленський обговорив оборонну підтримку з усіма європейськими лідерами.

Крім того, Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співробітництва потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

Додамо, що Євросоюз запросив президента України Володимира Зеленського на саміт до Брюсселя для того, щоб ухвалити конкретні рішення щодо передачі зброї.

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