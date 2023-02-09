Зеленский призвал Швецию передать самолет Gripen. Стокгольм отказался

"У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих", - заявил он.

Помимо современных истребителей, Зеленский также попросил предоставить ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и артиллерию.

Напомним, Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.

Кроме того, Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

Добавим, что Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решения по передаче оружия.

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