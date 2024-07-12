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Зеленський закликав розширити навчальні місії для пілотів по експлуатації F-16

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна закликає країни-партнери розширити навчальні місії для пілотів ЗСУ по експлуатації літаків F-16, які в рамках допомоги Київ отримає від Західних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) президента України Володимира Зеленського.

Висловлюючись про надання Україні обіцяних членами "Коаліції винищувачів" військових літаків, глава держави відзначив важливість достатньої кількості такої авіаційної техніки. Щоб вона щонайменше склала половину кількості літаків, які РФ використовує для війни з Україною.

"Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів", - йдеться в заяві Зеленського.

Він пояснив, що очікування такої кількості літаків, зокрема з навчанням персоналу, ймовірно, вимагатиме певного часу.

"Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання?" - пише український президент.

Зеленський наголосив, що війна "не повинна тривати так довго".

"А у випадку з F-16 це не залежить від нас", - додав він.

F-16 для України

Раніше повідомлялося, що 10 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Пізніше початок постачання підтвердили президент США Джо Байден, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Лідери країн наголосили, що Україна може використовувати винищувачі вже цього літа.

Додамо, перед тим Норвегія анонсувала передачу Україні 6 літаків F-16. Як зазначив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, постачання має розпочатися цього року.

Нагадаємо також, що за словами президента України Володимира Зеленського, поточні потреби Повітряних сил ЗСУ оцінюються у 128 літаках. І станом на зараз є рішення щодо 10-20 винищувачів.

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Володимир ЗеленськийF-16