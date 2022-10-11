Зеленський закликав прем'єра Австралії посилити допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter глави держави.

Крім того, вчора вперше за останні місяці ракети випустили і по Києву. Загалом ракетні удари забрали життя 20 українців, також багато поранених.

Нагадаємо, що вчора і сьогодні окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів серйозно постраждала енергетична інфраструктура, у багатьох областях продовжуються відновлювальні роботи.

"Вільний світ об'єднаний у підтримці України та протидії агресору", - зазначив у розмові президент України.

Також Зеленський поінформував австралійського прем'єра про ракетний терор з боку РФ.

Зазначимо, сьогодні Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також масово запускає дрони-камікадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару вранці 11 жовтня.

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