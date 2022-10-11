Зеленский призвал премьера Австралии усилить помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре призвал премьер-министра Австралии Энтони Албаниза усилить помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
Также Зеленский проинформировал австралийского премьера о ракетном терроре со стороны РФ.
"Свободный мир объединен в поддержке Украины и противодействии агрессору", - отметил в разговоре президент Украины.
Напомним, что вчера и сегодня оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, во многих областях продолжаются восстановительные работы.
Кроме того, вчера впервые за последние месяцы ракеты были выпущены и по Киеву. Всего ракетные удары унесли жизни 20 украинцев, также много раненых.
Отметим, сегодня Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также массово запускает дроны-камикадзе.
Напомним, ранее сообщалось, что противник второй раз за день ударил по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате пострадали спасатели, которые прибыли разбирать завалы после первого удара утром 11 октября.
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