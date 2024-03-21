Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей

Він зазначив, що кожен російський удар по Україні свідчить про те, що санкції світу проти Росії є недостатніми. Кожна ракета містить компоненти, які виробляють компанії інших держав.

Зеленський уточнив, що у "Кинджалах" щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів.

"Значна їхня частина - це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться до Росії. Блокувати такі схеми і всіх, хто їх підтримує - обов'язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій", - додав президент.

Глава держави наголосив, що тиску на Росію потрібно значно більше, оскільки лише в тих ракетах, якими окупанти сьогодні хотіли вдарити по Києву, було щонайменше півтори тисячі іноземних компонентів.

"Це має припинитися, і світ має відповідні важелі", - заявив Зеленський.