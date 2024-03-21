Зеленський закликав посилити санкції проти Росії: у "Кинджалах" десятки іноземних деталей

Країнам Заходу необхідно посилити санкції проти Росії. Ракети країни-агресора, у тому числі "Кинджали", складаються з десятків іноземних деталей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що кожен російський удар по Україні свідчить про те, що санкції світу проти Росії є недостатніми. Кожна ракета містить компоненти, які виробляють компанії інших держав.
Зеленський уточнив, що у "Кинджалах" щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів.
"Значна їхня частина - це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться до Росії. Блокувати такі схеми і всіх, хто їх підтримує - обов'язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій", - додав президент.
Глава держави наголосив, що тиску на Росію потрібно значно більше, оскільки лише в тих ракетах, якими окупанти сьогодні хотіли вдарити по Києву, було щонайменше півтори тисячі іноземних компонентів.
"Це має припинитися, і світ має відповідні важелі", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, російські окупанти вкотре запустили ракети по Україні. Зокрема, під атакою був Київ.
Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал".
Загалом окупанти запустили по столиці 31 ракету. Українська ППО знищила всі ракети в межах Київської області.
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