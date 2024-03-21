Зеленский призвал усилить санкции против России: в "Кинжалах" десятки иностранных деталей

Он отметил, что каждый российский удар по Украине свидетельствует о том, что санкции мира против России недостаточны. Каждая ракета содержит компоненты, которые производят компании из других государств.

Зеленский уточнил, что в "Кинжалах" не менее чем 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов.

"Значительная их часть - это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает - обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что давления на Россию нужно значительно больше, поскольку только в тех ракетах, которыми оккупанты сегодня хотели ударить по Киеву, было по меньшей мере полторы тысячи иностранных компонентов.

"Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", - заявил Зеленский.