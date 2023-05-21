Зеленський закликав Японію та Південну Корею передавати Україні зброю

Україна хотіла б щоб Японія та Південна Корея змогли надсилати летальну зброю, яка допоможе захищати країну від російської агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зеленський заявив, що хотів би, щоб Японія та Південна Корея надали Україні летальну зброю, але він розуміє, що "є законодавчі та конституційні труднощі".

Президент зазначив, що щодо дипломатичного тиску на Росію та окремих форматів дипломатичного розв’язання війни в Україні "головним є повага до Статуту ООН та міжнародного права".

"Росія не має жодних шансів на будь-які дипломатичні шляхи, поки її війська знаходяться на нашій території, порушуючи нашу територіальну цілісність і суверенітет... Ми всі розуміємо, що ніхто не матиме нічого спільного з Росією, поки її війська знаходяться на території України", сказав він.

Допомога від Японії та Південної Кореї

Японія та Південна Корея є одними із країн, які не постачають озброєння до України, обмежившись передачею засобів індивідуального захисту та гуманітарної допомоги. Основною причиною цього є не скільки внутрішні політичні аспекти, скільки законодавство, яке обмежує експорт озброєння до інших країн.

Однак, Японія планує надати Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури. До того ж Японія виділить 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Водночас Південна Корея у квітні цього року припустила, що може розширити свою допомогу Києву, вийшовши за межі гуманітарної та економічної підтримки, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення. Це вперше, коли Сеул допустив можливість надання зброї Києву. Раніше Південна Корея виключала можливість постачання летальної допомоги Україні.

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