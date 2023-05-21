Зеленский призвал Японию и Южную Корею передавать Украине оружие

Украина хотела бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли отправлять летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея предоставили Украине летальное оружие, но он понимает, что "есть законодательные и конституционные трудности".

Президент отметил, что в отношении дипломатического давления на Россию и отдельных форматов дипломатического решения войны в Украине "главным является уважение к Уставу ООН и международному праву".

"Россия не имеет никаких шансов на любые дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет... Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины", сказал он.

Помощь от Японии и Южной Кореи

Япония и Южная Корея являются одними из стран, которые не поставляют вооружение в Украину, ограничившись передачей средств индивидуальной защиты и гуманитарной помощи. Основной причиной этого является не столько внутренние политические аспекты, сколько законодательство, которое ограничивает экспорт вооружения в другие страны.

Однако Япония планирует выделить Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры. Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

В то же время Южная Корея в апреле этого года предположила, что может расширить свою помощь Киеву, выйдя за пределы гуманитарной и экономической поддержки, если Украина подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население. Это впервые, когда Сеул допустил возможность предоставления оружия Киеву. Ранее Южная Корея исключала возможность снабжения летальной помощью Украине.

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