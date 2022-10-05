Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН

Глава держави наголосив, що справедливість неможливо встановити без виплати збитків, які завдала Росія.

"Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо усім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН фундаментальну резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобовʼязання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність у компенсаційному механізмі, через який таке зобовʼязання може бути реалізоване", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що агресор повинен заплатити за розв'язану війну, жорстокість та всі руйнування.