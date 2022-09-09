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Украина потребует от России 300 млрд долларов репараций

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Пятница 09 сентября 2022 22:35
Украина потребует от России 300 млрд долларов репараций Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина будет добиваться от России репараций в размере 300 млрд долларов в связи с ущербом, который был насенен из-за полномасштабного вторжения.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", - сказал Малюська.

При этом, как отмечает издание, потери, понесенные Украиной от полномасштабного вторжения России, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в 300 млрд долларов соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.

Киев потребовал доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

Напомним, для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

При этом убытки от войны в Украине составят не менее 1 трлн долларов.

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