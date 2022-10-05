Зеленский призвал поддержать резолюцию о репарациях от России на Генассамблее ООН

Глава государства подчеркнул, что справедливость невозможно установить без выплаты ущерба, нанесенного Россией.

"Уже сейчас, в октябре, мы предлагаем всем, кто ценит международное право, поддержать на заседании Генеральной ассамблеи ООН фундаментальную резолюцию, которая подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну и признает необходимость в компенсационном механизме, через который такое обязательство может быть реализовано", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что агрессор должен заплатить за развязанную войну, жестокость и все разрушения.