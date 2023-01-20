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Зеленський закликав обговорити відправку Україні ракет та F-16 на наступному "Рамштайні"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайну" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

Крім того, у Пентагоні зазначали, щоу США визнають потребу України у далекобійних ракетах і Вашингтону необхідно подумати, як подолати цей виклик.

Варто зазначити, що наступне - дев'яте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися ближче до роковин повномасштабного нападу Росії на Україну (24 лютого).

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