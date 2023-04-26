Зеленський закликав Китай не допомагати Росії

Сьогодні, 26 квітня, український президент Володимир Зеленський під час перемовин з китайським Лідером Сі Цзіньпінем закликав Китай не допомагати Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки Росії у війні. За його словами, це має стосуватися військово-технічного співробітництва. У тому числі - постачання зброї.

"Будь-яку підтримку - навіть часткову - Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонні переговори з Сі Цзіньпіном.

Пізніше речник президента України Сергій Никифоров розкрив деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна.

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