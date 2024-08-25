Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю російської нафти
Зменшення імпорту російської нафти Індією матиме вплив на економіку Росії. У такому випадку перед Москвою постануть виклики щодо фінансування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю індійським ЗМІ.
Він зазначив, що Індія має вплив на російську економіку, оскільки багато експортних можливостей для РФ зараз закриті. Президент наголосив, що це допомагає російській армії.
"Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви - велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни", - сказав Зеленський.
На думку глава держави, російського диктатора Володимира Путіна та російське суспільство потрібно змусити відчути наслідки війни. Зеленський вважає, що зменшення купівлі російської нафти поставить перед Путіним "величезні виклики".
"Ми розуміємо, які гроші Росія заробляє з цієї угодою з Індією. Ми чудово це розуміємо, детально. І саме тому ми хочемо спробувати зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Але, звичайно, ми не можемо на вас тиснути. Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські збройні сили", - додав президент.
Варто додати, що Індія після початку повномасштабної війни РФ проти України стала одним з головних імпортерів російської нафти.
Візит Моді в Україну
Нагадаємо, 23 серпня напередодні Дня незалежності прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з історичним візитом. Це вперше глава уряд Індії відвідав Україну.
Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Україна та Індія погодили важливі документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.
У Києві прем'єр-міністр зробив заяву щодо завершення війни в Україні. Він запевнив, що Індія готова зробити внесок у мирний процес. Моді також наголосив, що сам "як друг" готовий зіграти роль у мирному врегулюванні війни.
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