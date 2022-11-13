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Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, правоохоронці, а також є різні підрозділи Сил оборони. Один із саперів зазнав поранення під час розмінування адмінбудівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави звернувся до жителів звільнених населених пунктів Херсонської області та попросив інформувати про всі підозрілі предмети.

"Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що необхідно дбати про безпеку та попросив як можна більше розповсюдити ці заклики.

Нагадаємо, Зеленський вказав, що останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України