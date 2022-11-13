Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети

Глава держави звернувся до жителів звільнених населених пунктів Херсонської області та попросив інформувати про всі підозрілі предмети.

"Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що необхідно дбати про безпеку та попросив як можна більше розповсюдити ці заклики.