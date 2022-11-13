Зеленский призвал херсонцев не пытаться самостоятельно проверять оставленные оккупантами здания и предметы

Глава государства обратился к жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской области и попросил информировать обо всех подозрительных предметах.

"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что необходимо заботиться о безопасности и попросил как можно больше распространить эти призывы.