Зеленский призвал херсонцев не пытаться самостоятельно проверять оставленные оккупантами здания и предметы

В Херсоне работают десять групп взрывотехников, правоохранители, а также есть разные подразделения Сил обороны. Один из саперов получил ранение во время разминирования админздания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства обратился к жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской области и попросил информировать обо всех подозрительных предметах.
"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что необходимо заботиться о безопасности и попросил как можно больше распространить эти призывы.
Напомним, Зеленский указал, что в последние дни украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонской области.
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