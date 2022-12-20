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Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування за кордон

Фото: Михеіл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії прийняти рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення Володимира Зеленського.

Він наголосив, що Саакашвілі зараз знаходиться у важкому стані і назвав те, що з ним відбувається знущанням. Також президент закликав Грузію відправити його на лікування в Україну, або в іншу закордонну клініку.

"Треба проявити милосердя, особливо, в передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михеілом - це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михеіла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.

Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

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Міхеіл СаакашвіліВолодимир Зеленський