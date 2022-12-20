Зеленський закликав Грузію відправити Саакашвілі на лікування за кордон

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд Грузії прийняти рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Михеіла Саакашвілі на лікування за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення Володимира Зеленського.
Він наголосив, що Саакашвілі зараз знаходиться у важкому стані і назвав те, що з ним відбувається знущанням. Також президент закликав Грузію відправити його на лікування в Україну, або в іншу закордонну клініку.
"Треба проявити милосердя, особливо, в передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михеілом - це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михеіла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.
Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.