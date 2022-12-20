Зеленский призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии принять решение, которое позволит отправить заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили на лечение за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение Владимира Зеленского.
Он подчеркнул, что Саакашвили сейчас находится в тяжелом состоянии и назвал то, что с ним происходит издевательством. Также президент призвал Грузию отправить его на лечение в Украину или в другую зарубежную клинику.
"Надо проявить милосердие, особенно, в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михеилом - это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг", - сказал Зеленский.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины озабочены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.
Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.