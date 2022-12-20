Зеленский призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу

Он подчеркнул, что Саакашвили сейчас находится в тяжелом состоянии и назвал то, что с ним происходит издевательством. Также президент призвал Грузию отправить его на лечение в Украину или в другую зарубежную клинику.

"Надо проявить милосердие, особенно, в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михеилом - это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг", - сказал Зеленский.