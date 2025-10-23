Зеленський закликав ЄС зняти "штучну блокаду" та відкрити кластери для України
Український лідер Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу зняти "штучну блокаду" та відкрити переговорні кластери про вступ України.
Як передає РБК-Україна, про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського до учасників засідання Європейської ради.
"Вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Це несправедливо й не на користь усім нам - і Європі, і Україні", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно.
"Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони - частина геополітичної безпеки Європи", - заявив він.
Український лідер закликав країни Євросоюзу знайти спосіб, щоб "ЄС дотримав своїх обіцянок так само, як Україна дотримує своїх".
Вступ України в ЄС
Нагадаємо, нещодавно Україну відвідала єврокомісар Марта Кос, яка проводила скринінг законодавства задля подальших кроків по вступу в ЄС.
Згідно із прогнозами ЗМІ, переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатись навесні 2026 року. Приблизна дата зумовлена тим, що це станеться після парламентських виборів в Угорщині, яка блокує євроінтеграцію України.
Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо євроінтеграції України у грудні 2023 року.
Нещодавно Зеленський наголосив, що Україна обов'язково приєднається до Євросоюзу, не дивлячись на позицію Угорщини.
Зазначимо, у ЄС планують приймати рішення щодо вступу України не одноголосно, а враховуючи позицію більшості, що дозволить проігнорувати вето Угорщини.