Зеленський закликав ЄС зняти "штучну блокаду" та відкрити кластери для України

Як передає РБК-Україна , про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського до учасників засідання Європейської ради.

"Вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Це несправедливо й не на користь усім нам - і Європі, і Україні", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно.

"Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони - частина геополітичної безпеки Європи", - заявив він.

Український лідер закликав країни Євросоюзу знайти спосіб, щоб "ЄС дотримав своїх обіцянок так само, як Україна дотримує своїх".