Зеленський закликав ЄС розібратися з вето Угорщини: це неприпустимо

Глава держави наголосив, що потрібен певний тиск всередині Європи, щоб гарантувати, що все, що було обіцяно. За його словами, йдеться про переговори про вступ України до ЄС і вирішення деяких фундаментальних питань для європейської єдності.



"Це просто антиєвропейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені. Україна виконала вимоги, але зараз існують серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Європейські зусилля, які повинні сприяти більшій безпеці та миру, також постійно блокуються. І я вважаю, що це неприпустимо", - заявив Зеленський.

Президент України додав, що Європа повинна мати спосіб запобігти блокуванню окремими особами "того, що необхідно для всіх". На думку Зеленського, якщо Європа хоче бути сильнішою в глобальній конкуренції, то процес ухвалення рішень повинне бути швидшим, гнучкішим та ефективнішим - чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері.

"Європі потрібна швидкість у прийнятті рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань. Україна є частиною Європи, а Європа є одним із гравців у глобальних мирних зусиллях. Ми робили все можливе, щоб Європа була рівною з іншими в цих зусиллях і мирних переговорах", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Європа завжди повинна бути за столом переговорів в усіх розмовах, що стосуються її безпеки, а з усіх інших питань "потрібно працювати в єдності".

"І ми говорили про це в Джидді, і ми завжди обговорюємо це з усіма нашими партнерами, і ми підкреслюємо це саме так - Європа є учасником дипломатії. І тому я закликаю вас також підтримати нас - і не дозволити нам залишитися поза спільними європейськими зусиллями", - додав президент України.