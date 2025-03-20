Зеленский призвал ЕС разобраться с вето Венгрии: это недопустимо

Глава государства подчеркнул, что нужно определенное давление внутри Европы, чтобы гарантировать, что все, что было обещано. По его словам, речь идет о переговорах о вступлении Украины в ЕС и решении некоторых фундаментальных вопросов для европейского единства.



"Это просто антиевропейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы. Украина выполнила требования, но сейчас существуют серьезные трудности с открытием первого и, конечно, других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно блокируются. И я считаю, что это недопустимо", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что у Европы должен быть способ предотвратить блокирование отдельными лицами "того, что необходимо для всех". По мнению Зеленского, если Европа хочет быть сильнее в глобальной конкуренции, то процесс принятия решений должен быть быстрее, гибче и эффективнее - будь то в политике, обороне, экономике, промышленности или в любой другой сфере.

"Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок. Украина является частью Европы, а Европа является одним из игроков в глобальных мирных усилиях. Мы делали все возможное, чтобы Европа была равной с другими в этих усилиях и мирных переговорах", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Европа всегда должна быть за столом переговоров во всех разговорах, касающихся ее безопасности, а по всем другим вопросам "нужно работать в единстве".

"И мы говорили об этом в Джидде, и мы всегда обсуждаем это со всеми нашими партнерами, и мы подчеркиваем это именно так - Европа является участником дипломатии. И поэтому я призываю вас также поддержать нас - и не позволить нам остаться вне совместных европейских усилий", - добавил президент Украины.