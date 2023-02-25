Зеленський закликав ЄС до рішучих кроків проти "Росатому" й атомної промисловості РФ

Європейський союз запровадив новий пакет санкцій проти Роської Федерації. Наступним кроком Україна очікує обмеження проти "Росатому" й атомної промисловості ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти "Росатома" та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки", - пише президент України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапили 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.

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