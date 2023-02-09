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Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співпраці потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам-членам Європейського Союзу слід посилювати динаміку співпраці, зокрема щодо військової допомоги Україні, потужніше, ніж Росія може мобілізувати свій потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному засіданні Європейської Ради.

Він зазначив, що російська агресія має неминуче зазнати поразки, і якнайшвидше.

"Чим швидше і міцніше буде повернення свободи, реальної сили, європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, тим надійніше і довготриваліше буде мир у післявоєнній Європі", - сказав президент.

Зеленський подякував усім європейським державам за військову допомогу. Так, він підкреслив важливість надання Україні артилерійських гармат, снарядів до них, сучасних танків, далекобійних ракет та авіації.

"Ми маємо посилювати динаміку нашої співпраці потужніше, ніж агресор може мобілізувати свій потенціал", - сказав він.

Президент впевнений, що українські захисники за відповідної підтримки здатні знищити терор, який несе Росія, і будь-яку агресивність проти Європи.

Нагадаємо, Зеленський вже виступив перед Європарламентом, а РБК-Україна зібрало головні цитати президента.

Зокрема, президент впевнений, що Україна, яка перемагає, стане членом ЄС.

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