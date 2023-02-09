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Україна, що перемагає, буде членом ЄС, - Зеленський

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Брюссель, Четвер 09 лютого 2023 12:38
Україна, що перемагає, буде членом ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна, що здобуває перемогу над Росією, стане членом Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського перед Європейському парламенті.

Він вірить, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України, яка захищається у тотальній війні проти РФ і одночасно воюючи, модернізує свої інституції.

"Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, членом Євросоюзу - Євросоюзу, що перемагає", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що для України шлях до Європи - це шлях додому.

"Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися...Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога", - сказав він.

Президент подякував депутатам Європарламенту за те, що вони своїми рішеннями захищають європейський спосіб життя.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув у Брюссель, аби виступити у Європарламенті та відвідати саміт ЄС.

РБК-Україна зібрало головні цитати президента під час його виступу у Європарламенті.

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