Зеленський закликав ЄС почати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію - усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - заявив він.

Зеленський нагадав, що терористичний акт росіян, який вони здійснили минулого місяця - підірвали Каховську ГЕС, спричинивши знищення одного з найбільших водосховищ у Європі й найбільший екоцид на континенті.

Президент зазначив, що наразі триває підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі атомній станції, яку Росія окупувала та повністю контролює більше як рік.

"Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти компанії "Росатом"! Керівники, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - додав Зеленський.

Санкції проти Росії

11-й пакет європейських санкцій проти Росії набув чинності 23 червня. Його Євросоюз прийняв у середу, 21 червня.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину російського диктатора Володимира Путіна та його доходи.

Швейцарія також розширила санкційні списки щодо РФ, таким чином країна приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

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