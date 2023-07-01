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Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Внимание мира, каждой страны, каждого лидера и конкретное, ощутимое давление на Россию - все это комплекс очень нужных вещей, чтобы не допустить радиационных инцидентов на ЗАЭС. В частности, уже сейчас нужно начать работу над 12-м пакетом санкций Евросоюза", - заявил он.

Зеленский напомнил, что террористический акт россиян, который они совершили в прошлом месяце - взорвали Каховскую ГЭС, вызвав уничтожение одного из крупнейших водохранилищ в Европе и крупнейший экоцид на континенте.

Президент отметил, что сейчас идет подготовка российскими террористами потенциального сценария радиационной катастрофы на крупнейшей в Европе атомной станции, которую Россия оккупировала и полностью контролирует больше года.

"Украина не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом"! Руководители, представители этой компании продолжают оккупировать Запорожскую АЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", - добавил Зеленский.

Санкции против России

11-й пакет европейских санкций против России вступил в силу 23 июня. Его Евросоюз принял в среду, 21 июня.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину российского диктатора Владимира Путина и его доходы.

Швейцария также расширила санкционные списки в отношении РФ, таким образом страна присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России.

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