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Зеленський закликав дати Україні більше Patriot та інших систем ППО після нових атак РФ

Київ, Субота 14 грудня 2024 13:27
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Зеленський закликав дати Україні більше Patriot та інших систем ППО після нових атак РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна потребує більше підтримки для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові засоби ППО та ракети для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він прокоментував нічну атаку Росії, під час якої окупанти випустили по Україні понад 130 ударних дронів. Близько 60 безпілотників вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені.

"Дякую всім нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам - кожному й кожній у різних видах і родах сил. Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх", - зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів посилити підтримку України на тлі нових масованих атак Росії.

"Україна потребує підтримки. Більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії - усе це дасть змогу захистити більше наших людей. І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", - наголосив Зеленський.

Останні атаки Росії

Нагадаємо, вчора, 13 грудня, Росія завдала нового масованого удару по Україні, під обстрілом була енергетика. Росіяни випустили 94 ракети та 193 дрони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це була одна з наймасштабніших атак на енергетику України. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Вже наступного дня росіяни знову випустили по Україні дрони. Окупанти запустили 132 безпілотники, з яких 58 збили. Ще 72 дрони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулись у Росію.

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